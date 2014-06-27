В России разработали дрон "Судного дня" для мониторинга радиации после ядерных ударов

Система способна работать из бронированной техники в движении, оперативно составляя карты зараженной местности.

Российские специалисты разработали серию сценариев применения FPV-дрона "Судного дня", предназначенного для мониторинга уровня радиационного загрязнения после возможного применения ядерного оружия. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Дрон является частью системы мониторинга уровня загрязнения окружающей среды после нанесения ядерных ударов и входит в проект "Хруст". Детали сценариев мы не раскрываем, однако работы над проектом находятся в активной фазе. В первые часы после поражения уровень радиации сохраняется на высоком уровне. Это время, когда необходимо заниматься эвакуацией раненых, созданием пунктов временного пребывания, определять маршруты движения Дмитрий Кузякин, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР)

По словам специалиста, система может помочь спасти множество жизней в случае реализации худшего сценария в международной политике. Технические характеристики дрона: время полёта — до 20 минут; дальность работы — от 500 м до 2 км; возможность работы из бронированной герметичной техники; функционирование в движении без необходимости выхода оператора наружу.

Кузякин подчеркнул, что система особенно важна для определения безопасных маршрутов эвакуации в условиях быстро меняющейся радиационной обстановки. Проект разрабатывается в интересах гражданской обороны и Минобороны РФ.

Фото: pxhere.com