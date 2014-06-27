Песков заявил, что Путин всегда уважительно относится к коллегам, даже к "самому жалкому"

Российский лидер никогда не позволяет себе непочтительных высказываний в адрес глав других государств.

Президент России Владимир Путин всегда сохраняет уважительное отношение к коллегам, даже если речь идет о "самом жалком главе государства". Об этом в комментарии ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, рассуждая о нормах политической коммуникации.

Для меня, например, в плане правил приличия абсолютно непревзойденным авторитетом является президент Путин. Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Представитель Кремля уточнил, что российский лидер "не всегда по-доброму, но всегда уважительно говорит о таких главах государств и уважительно же относится к своим коллегам". Заявление было сделано в контексте обсуждения особенностей американской политической сатиры и границ допустимого в медиапространстве.

Фото: kremlin.ru