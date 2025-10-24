Мадуро обратился к Трампу с посланием на английском языке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу с посланием на английском языке. Глава государства выступил во время проправительственного профсоюзного мероприятия в Каракасе.
В своем послании Мадуро попросил Трампа не нападать на Венесуэлу. Он несколько раз произнес в начале своей речи слова "нет войне" и "только мир". После этого президент пошутил о своем уровне английского языка, назвав его "языком Тарзана".
Мир навсегда, никакой безумной войны, пожалуйста.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы
Ранее мы сообщали, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште.
Видео: YouTube / Firstpost
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все