Мадуро обратился к Трампу с посланием на английском языке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу с посланием на английском языке. Глава государства выступил во время проправительственного профсоюзного мероприятия в Каракасе.

В своем послании Мадуро попросил Трампа не нападать на Венесуэлу. Он несколько раз произнес в начале своей речи слова "нет войне" и "только мир". После этого президент пошутил о своем уровне английского языка, назвав его "языком Тарзана".

Мир навсегда, никакой безумной войны, пожалуйста. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Видео: YouTube / Firstpost