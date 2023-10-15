Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

По словам президента США, у него было ощущение, что итоги встречи не приведут к достигнутым целям.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

По словам американского лидера, у него было ощущение, что итоги встречи не приведут к достигнутым целям. Трамп подчеркнул, что намерен встретиться с Путиным в будущем. Он также отметил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.

Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели. Дональд Трамп, президент США

Также Трамп заявил про новые санкции против России, коснутся "двух из крупнейших нефтяных компаний". Он подчеркнул, что пришло время для новых ограничений.