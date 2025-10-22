Песков: сроки встречи Путина и Трампа еще предстоит определить

По его словам, встреча президентов требует тщательной подготовки.

Сроки встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа еще предстоит определить. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, как проходит подготовка к потенциальной встрече двух президентов, которая может состояться в Будапеште. Песков отметил, что встреча Путина и Трампа требует тщательной подготовки. По его словам, проведение саммита было обоюдным желанием глав государств.

Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время. Дмитрий Песков, пресс-секретарь РФ

Ранее Трамп заявил, что не намерен терять время впустую на саммите в Венгрии.

