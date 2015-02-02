Он подчеркнул, что администрация США пока не приняла решение по вероятной встрече.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен терять время впустую на саммите в Венгрии. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

Глава государства ответил на вопрос, какие у него ожидания от вероятной встрече с президентом РФ Владимиром Путины. По данным СМИ, встречу планируют организовать в Будапеште. Точные сроки ее проведения не уточняются.

Трамп подчеркнул, что не хочет понапрасну тратить свое время. Он подчеркнул, что администрация США пока не приняла решение по вероятной встрече.

Ранее Орбан назвал Будапешт лучшим местом в Европе для встречи Путина и Трампа.

Фото: YouTube / The White House