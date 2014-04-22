Орбан назвал Будапешт лучшим местом в Европе для встречи Путина и Трампа

В Венгрии заметили, что глава США не привык объяснять свои решения.

Будапешт оказался самым подходящим местом во всем европейском регионе для встречи между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Соответствующее мнение высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе на местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик заметил, что иностранным политикам из Вашингтона и Москвы требовалось место для переговоров там, где фиксируется стабильная обстановка. Глава национального правительства Венгрии намерен по телефону 18 октября пообщаться с Владимиром Путиным, а в четверг вечером уже обсудил по телефону с Дональдом Трампом подготовку к предстоящему саммиту.

Но президент Трамп не тот человек, который привык объяснять свои решения". В Европе нет другого места, где это можно было бы сделать. Будапешт - единственное место в Европе, подходящее для этого, а Венгрия - единственная страна в Европе, выступающая за мир. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

В Будапеште заметили, что к миролюбивым европейским государствам относится также и Ватикан.

Орбан: Европа рискует стать непосредственным участником войны с Россией.

Фото: YouTube / Orbán Viktor