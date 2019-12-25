Орбан: Европа рискует стать непосредственным участником войны на Украине

В Будапеште указали на риски втягивания ЕС в конфликт.

Европейский союз затратил на военную помощь Украине уже 180 миллиардов евро, и риск непосредственной вовлеченности Европы в войну с Россией сейчас велик как никогда. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште на встрече организаций венгерских меньшинств за пределами страны. Иностранный политик заметил, что его коллеги из ЕС говоря то региональном конфликте так, как будто речь идет об их собственном вооруженном противостоянии с Москвой. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не имеет никаких полномочий говорить об этой теме, поскольку это компетенция государств - членов Евросоюза.

Риск вступления Европы в войну сейчас велик как никогда. ЕС уже израсходовал €180 млрд на войну на Украине и хочет поддержать войну еще одним пакетом на €40 млрд, когда у украинцев закончатся запасы. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

По словам Виктора Орбана, все это лишний раз подтверждает, что сейчас ЕС открыто стоит на стороне Вооруженных сил Украины". Говоря о семилетнем бюджете нельзя не заметить, что 25 процентов из него предназначено украинцам по различным статьям, хотя страна не является членом ЕС.

Орбан: Европа уже скатывается к войне.

Фото: YouTube / Orbán Viktor