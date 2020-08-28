В Будапеште рассказали о лицемерии политиков, которые публично критикую Венгрию, но в кулуарах поддерживающих ее позицию.

Большинство стран Европейского союза за закрытыми дверями и в кулуарах согласно с властями из Будапешта с тем, что регион скатывается к военному конфликту, а политические элиты ЕС рано или поздно отправит для боевых действий собственных солдат, которые затем вернутся домой в гробах. Соответствующее мнение высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе на местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик заметил, что такая опасность постоянно растет. Однако в открытую позицию Венгрии поддерживает только национальное правительство Словакии, остальные же члены ЕС критикуют страну. При этом поддерживающих государств" понемногу становится большинство".

Каждый день мы сжигаем многие сотни миллионов евро, в конечном счёте миллиарды, и существует постоянный риск того, что мы, европейцы, будем всё глубже и глубже втягиваться в эту войну, и в конце концов появятся те, кто хочет послать солдат. Ведь если это наша война, почему бы нам не сражаться? Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

В российском внешнеполитическом ведомстве говорили о том, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на украинской территории категорически неприемлем для Москвы. Такой шаг чреват резкой эскалацией конфликта в регионе. Слова о возможности размещения контингента из стран-участниц Североатлантического альянса для поддержки киевского режима, звучащие в Великобритании и других европейских странах, в министерстве по иностранным делам России ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

Орбан заявил, что Европа сильнее России.

Фото: YouTube / Orbán Viktor