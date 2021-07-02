Орбан заявил, что Европа сильнее России

По его словам, в сравнении с Европой Россия слаба в военном плане.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа во всех измерениях сильнее России. Об этом он рассказал в подкасте Harcosok Oraja.

По словам Орбана, в сравнении с Европой Россия слаба в военном плане, экономически и по численности. Он подчеркнул, что Венгрия будет сбивать российские беспилотники, если те окажутся в воздушном пространстве страны.

Мы сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабы. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Фото: YouTube / Magyarország Kormánya