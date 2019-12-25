Орбан высказался о ходе переговоров России и США

В Венгрии не считают, что для РФ и США украинский кризис не является основной темой двусторонних отношений.

В Будапеште считают, что двусторонние российско-американские переговоры продвигаются быстро и со значительным прогрессом, однако украинский кризис - не главная тема для Москвы и Вашингтона. Соответствующее мнение высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе на местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик заметил, что в вопросе мирного урегулирования регионального конфликта "прогресс движется медленно", однако по всем остальным вопросам закулисные обсуждения ведутся в хорошем ключе и оперативно продвигаются вперед.

Пока мы сосредоточены, и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, "большие парни", которые ведут переговоры, ведут их не только об этом. Я думаю, они добиваются значительного прогресса в прояснении всех других вопросов. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан считает, что Ле Пен не допускают до выборов из-за вероятности ее победы.

Фото: YouTube / Orbán Viktor