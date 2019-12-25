Орбан считает, что Ле Пен не допускают до выборов из-за вероятности ее победы

В Венгрии оценили судебный запрет в отношении французского политика из оппозиционной партии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что главу парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" во Франции Марин Ле Пен лишили права участия в выборах президента страны в 2027 году из-за опасений по поводу ее успеха на голосовании у местного населения. Европейский политик полагает, что в демократических государствах не должно быть места использованию судебной системы как политического оружия.

Они не позволяют Марин Ле Пен баллотироваться на выборах по одной простой причине: она бы победила. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

напомним, что судебная инстанция в Париже 31 марта приговорила Марин Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых француженке придется носить электронный браслет. Еще два года даны политическому деятелю условно. Также суд принял решение лишить гражданку права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет. Данная мера, в отличие от лишения свободы, вступила в законную силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции со стороны защиты. Эта мера не распространяется только на действующий депутатский мандат в Национальном собрании (нижней палате парламента), но остальные выборные должности Марин Ле Пен должна покинуть.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Orbán Viktor