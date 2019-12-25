Янош Бока рассказал о то, что Будапешт добился своего благодаря блокировке транша на 90 млрд евро Украине от ЕС.

Украина возобновит транзит российской нефти из России по трубопроводу "Дружба" в полдень 21 апреля. Соответствующими данными с подписчиками через социальные сети поделился венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока.

Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал, помимо прочего, возобновление работы нефтепровода "Дружба". Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы трубопровода примерно в полдень во вторник. Янош Бока, министра по делам ЕС в Венгрии

Иностранный эксперт пояснил, что после объявления новости оператор свяжется с компанией MOL. Последняя получает российские энергетические ресурсы через собственные НПЗ, расположенные на венгерской и словакской территории. В последнее время компания по договоренности с национальным правительством использует нефть из венгерских государственных стратегических резервов. Поставки по трубопроводу "Дружбе" прекратились киевским режимом с 27 января. Янош Бока считает, что в том случае, если бы Будапешт не заблокировал кредитную линию ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро, то поставки нефти бы никогда не возобновились по "Дружбе".

Зеленский пообещал отремонтировать "Дружбу".

