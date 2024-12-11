FPV-дрон Центра "Рубикон" уничтожил САУ ВСУ на купянском направлении

Задача реализована в рамках СВО "Рубиконом".

Расчет российского FPV-дрона при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон" прямым попаданием уничтожил на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции самоходную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины. Боевая задача успешно выполнена несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы противника. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Средства объективного контроля подтвердили прямое попадание по цели.

Обнаружена в ночное время суток САУ. Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы расчетом установка ВСУ была уничтожена. пресс-служба Минобороны РФ

В МО РФ отметили, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по цели.

Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества.

Фото и видео: Минобороны России