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FPV-дрон Центра "Рубикон" уничтожил САУ ВСУ на купянском направлении

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Задача реализована в рамках СВО "Рубиконом".

Расчет российского FPV-дрона при разведывательном подразделении от испытательного центра беспилотных технологий "Рубикон" прямым попаданием уничтожил на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции самоходную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины. Боевая задача успешно выполнена несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы противника. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Средства объективного контроля подтвердили прямое попадание по цели. 

Обнаружена в ночное время суток САУ. Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы расчетом установка ВСУ была уничтожена.

пресс-служба Минобороны РФ

В МО РФ отметили, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по цели. 

Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: fpv-дрон, всу, купянское направление, миноборон, минобороны, рубикон, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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