Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества

План включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.

Россия и Узбекистан подписали план сотрудничества в военной области на 2025 год. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Документы подписали министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов. Церемония состоялась в рамках официального визита Белоусова в Ташкент. План включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Малка".

Видео: Минобороны России