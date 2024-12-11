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Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества

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План включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.

Россия и Узбекистан подписали план сотрудничества в военной области на 2025 год. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Документы подписали министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов. Церемония состоялась в рамках официального визита Белоусова в Ташкент. План включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Малка".

Видео: Минобороны России

Теги: андрей белоусов, договор о сотрудничестве, минобороны россии, минобороны узбекистана
Категории: Лента новостей, Новости России,

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