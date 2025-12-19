  1. Главная
Радио "Судного дня" в новогоднюю ночь выпустило новое сообщение
Сегодня, 10:59
117
В новом сообщении, которое появилось в эфире в 00:21 мск, содержится слово "глотанье".

В новогоднюю ночь радиостанция Судного дня УВБ-76 (Жужжалка) сразу после боя курантов передала новое слово. Так, в 00:21 по Московскому времени в эфире прозвучало слово "глотанье".  Об этом сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи".

Пользователи соцсетей пошутили, что таким образом радиостанция "Судного дня" поздравила россиян с Новым годом. 

Стоит отметить, что несколькими днями ранее радиостанция Судного дня УВБ-76 выпускала в эфире музыкальные композиции "Лебединное озеро" и "Финская полька".

Напомним, что УВБ-76 это отечественная военная радиостанция, созданная в 1970-х годах.Чаще всего в эфире "Судного дня" транслируют короткий жужжащий сигнал, поэтому иногда систему называют "Жужжалкой". 

Ранее мы сообщали о том, в понедельник, 8 декабря, радиостанция "Судного дня" передала сразу несколько сообщений. 

Фото: pxhere

