Спрос на сушистов в Петербурге вырос на четверть, а зарплаты взлетели на 34%

Среднее предложение для поваров японской кухни в городе превысило 95 тыс. рублей.

За последний год количество вакансий для специалистов по приготовлению суши в Петербурге увеличилось на 24%. Японская кухня остаётся одним из самых популярных форматов в общепите, что подстёгивает спрос на квалифицированных поваров. В борьбе за кадры работодатели подняли зарплаты на треть, сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса "Авито.Работа".

По данным аналитиков, средние зарплатные предложения для сушистов в России выросли на 34% — к январю 2026 года они достигли 60 735 рублей в месяц (в сравнении с декабрём 2025-го).

В Петербурге ситуация ещё более показательная: в январе 2026 года работодатели в среднем предлагали специалистам 95 417 рублей ежемесячно. Это заметно выше среднероссийского уровня.

Директор бизнес-направления "Авито.Работа" Андрей Кучеренков отметил, что фиксируется и рост интереса соискателей к таким вакансиям во многих регионах:

Это говорит о том, что кандидаты воспринимают сегмент общественного питания как перспективную траекторию занятости и готовы развиваться внутри отрасли.

Отдельные вакансии в городе предлагают сушистам и вовсе от 90 до 120 тысяч рублей. Работодатели при этом готовы обеспечивать сотрудников бесплатным питанием, формой, корпоративной развозкой и помогать с оформлением медкнижек.

Фото: pxhere