Росстандарт изменил ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ ведомства.

Новый ГОСТ будет действовать с 1 апреля 2026 года. В тексте документа отмечается, что теперь допускается подовый хлеб овальной формы. Кроме того, производители могут выпекать белый хлеб массой менее 500 грамм. Срок максимальной выдержки продукции на предприятии после выемки из печи, как и раньше, устанавливается не более 10 часов.

Из нового ГОСТа убрали рекомендации по сроку реализации хлеба в розничной торговой сети. Раньше срок составлял 24 часа с момента выемки из печи. Также Росстандарт прописал перечень сырья, которое можно использовать для приготовления белого хлеба. В перечень вошли пшеничная хлебопекарная мука высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренная пищевая соль, питьевая вода и белый сахар.

