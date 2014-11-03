В Шушарах мужчина преследовал детей. Возбуждено уголовное дело

Заведено дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В центральный аппарат СК РФ доложат о ходе расследования противоправных действий в отношении детей в Петербурге.

По информации ведомства, в районе Шушар замечен мужчина, который преследовал несовершеннолетних и приглашал их домой. Следователи города по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ по Петербургу Выменцу П. С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба СК РФ