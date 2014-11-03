  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Шушарах мужчина преследовал детей. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 8:48
144
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах мужчина преследовал детей. Возбуждено уголовное дело

0 0

Заведено дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В центральный аппарат СК РФ доложат о ходе расследования противоправных действий в отношении детей в Петербурге. 

По информации ведомства, в районе Шушар замечен мужчина, который преследовал несовершеннолетних и приглашал их домой. Следователи города по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). 

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ по Петербургу Выменцу П. С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: в Кавголовском озере под Петербургом утонул подросток. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: развратные действия, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии