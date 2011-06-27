Росстат отметил снижение цен на овощи и фрукты в период с 7 по 13 апреля на 0,1%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что неделей ранее зафиксировали рост цен на 0,2%. К подешевевшим ранее огурцам, луку и бананам на минувшей неделе добавились яблоки. Цены на яблоки снизились на 0,3%. Стоимость огурцов упала на 1,3%. Лук подешевел на 0,8%. Цена на бананы опустилась на 0,3%.

Также в Росстате назвали фрукты и овощи, цена на которых поднялась за прошедший период. Свекла подорожала на 0,8%. Помидоры также выросли в цене на 0,7%. Стоимость капусты увеличилась на 0,6%. Кроме того, подорожали морковь (+0,3%) и картофель (+0,2%).

Фото: Piter.tv