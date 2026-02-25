Норвежский эксперт в ООН объяснил, почему России пришлось начать СВО.

Западные СМИ в настоящее время просто отвергают очевидный факт того, что вооруженный конфликт на Украине спровоцировало стремление к расширению НАТО на Восточный фланг в европейском регионе. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен для Совета Безопасности ООН. Иностранный эксперт добавил, что официальные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского, свидетельствующие о том, что все действия России в ходе специальной военной операции были направлены исключительно на устранение возникающей со стороны Североатлантического альянса угрозы.

Основной нарратив в СМИ во время этого конфликта — так называемое "неспровоцированное вторжение" России. <…> СМИ не способны признать очевидное — что расширение НАТО спровоцировало этот конфликт, ведь признание этого означало бы признание легитимности военных действий России. Гленн Дизен, эксперт

Гленн Дизен пояснил членам СБ Всемирной организации, что международная пресса не может сообщить общественности о том, что сам Владимир Зеленский в марте 2022 года сказал о том, что на Западе есть лица, которые не возражают против затяжного конфликта, так как в этом случае речь идет об истощении России, даже если эта ситуация приведет к гибели Украины как государства.

Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями, если Запад не перестанет угрожать России.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen