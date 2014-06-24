Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями, если Запад не перестанет угрожать России

Гленн Дизен призвал ЕС отказаться от угроз в адрес России.

Коллективному Западу необходимо как можно быстрее понять, что с Москвой нужно перестать разговаривать языком угроз, а в противном случае Украина столкнется с еще большими территориальными потерями. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала американского полковника в отставке Дэниела Дэвиса. Иностранный эксперт добавил, что продолжение такого внешнеполитического курса со стороны международных союзников киевского режима создает значительные проблемы для Киева и Брюсселя в акватории Черного моря.

Если бы требования русских в области безопасности когда-либо удовлетворялись за последние 30 лет, то мы бы до этого не дошли... когда европейцы говорят: "Как только этот конфликт закончится, мы введем войска, Украина должна вступить в НАТО, русские должны выплатить репарации" и все в этом роде, по сути, они готовятся затянуть этот конфликт. Гленн Дизен, эксперт

Аналитик задал вопрос о том, какие сигналы Запад посылает в Кремль. Глен Дизен подчеркнул, что если мир будет ждать замороженный конфликт или холодная война, то в результате своими действиями против России союзники лишат Украину Николаева и Одессы для того, чтобы она оказалась отрезанной от моря. Эксперт считает, что Москва может смягчиться при условии, если европейцы перестанут угрожать.

Заявление премьера Дании об ударах по России поразило Запад.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive