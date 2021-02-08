Ким Чен Ын: КНДР выступает против давления на Белоруссию со стороны Запада

КНДР выступает против давления на Белоруссию со стороны Запада. Об этом заявил председатель республики Ким Чен Ын на переговорах с президентом Белоруссии Александром Луакашенко.

По его словам, Пхеньян поддерживает меры Минска, направленные на социально-политическую стабильность и экономическое развитие. Он подчеркнул, что обе страны нацелены на выстраивание многополярного мира, который основан на принципах самостоятельности и справедливости. Также Ким Чен Ын считает, что КНДР и Белоруссия придерживаются схожей позиции по многим вопросам международной повестки дня.

Мы выражаем солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси, стремящейся проводить соответствующую своей реальности самостоятельную политику, достичь мира и развития, продолжая при этом развитие отношений с традиционно дружественными странами. Ким Чен Ын, председатель КНДР

Ранее Лукашенко заявил, что отношения Минска и КНДР переходят на новый этап

