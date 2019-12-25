Лукашенко: отношения Минска и КНДР переходят на новый этап

Отношения Белоруссии и КНДР переходят на новый этап. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

По словам главы государства, дружественные отношения двух стран зародились еще во времена Советского Союза. Лукашенко подчеркнул, что в результате всестороннего поступательного развития Минск и Пхеньян переходят на принципиально новый этап. Также президент добавил, что белорусский и корейский народы сближают патриотизм, сохранение исторической памяти и глубокое уважение к старшему поколению.

В современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния наших граждан. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

