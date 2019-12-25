В КНДР начали строить многопрофильную больницу российско-корейской дружбы

В КНДР появится больница российско-корейской дружбы. Церемония начала строительства клиники прошла в городе Вонсане. В регионе прошли рабочие совещания Межправительственной комиссии. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии.

На совещании отметили, что Вонсан – это один из главных туристических хабов Кореи, поэтому городу необходимо профессиональное медицинское учреждение. Обсуждали и развитие турпотока в КНДР, за прошлый год эти показатели достигли 7115 человек.

Многопрофильная больница будет отвечать всем современным требованиям. Проектирование, медико-техническое задание и оснащение больницы мы неоднократно обсуждали на площадке Межправкомиссии. Российские специалисты помогали корейским товарищам своими знаниями и экспертным мнением. Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России

На заседании также подняли вопрос строительства инфраструктуры для первого автомобильного моста через реку Туманную. Над проектом работают 70 человек, задействовано 30 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что между Россией и КНДР летом появится прямое автомобильное сообщение. Транспортный хаб, по прогнозам, будет обслуживать 300 машин в сутки.

