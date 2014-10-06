Набережные Васильевского острова в Петербурге озеленят садами-трансформерами

Проект включает высадку деревьев, кустарников, а также реставрацию Румянцевского сада в 2026–2027 годах.

В Санкт-Петербурге на набережных Васильевского острова планируют создать сады-трансформеры. Об итогах рабочего выезда в Василеостровский район сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

По его словам, проектные решения разработаны для Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта. В рамках озеленения здесь высадят более 50 деревьев, среди которых яблони и боярышники, свыше 70 кустарников гортензии, а также порядка 2,4 тыс. ампельных цветочных растений. Дополнительно планируется установить вертикальное озеленение, кашпо, скамейки и урны.

Отдельное внимание уделят Румянцевскому саду и его исторической ограде. Вице-губернатор уточнил, что принято решение действовать в рамках единой концепции: в 2026 году начнется проектирование с учетом требований КГИОП, а в 2027-м проведут полноценную реставрацию. Это станет завершающим этапом комплексного благоустройства территории.

В текущем сезоне запланированы ремонт газонов, приведение в порядок ограждений и решеток Большого проспекта с прилегающим бульваром. На этих участках в ближайшие два года также появятся новые деревья, кустарники и цветы.

