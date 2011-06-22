Сквер Ленинградского Автобуса появится на юге Петербурга

В честь векового юбилея запуска первого регулярного автобусного маршрута в Ленинграде одна из зелёных зон города получила официальное название. Топонимическая комиссия одобрила присвоение скверу на северо-западном углу Расстанной и Днепропетровской улиц наименования "Сквер Ленинградского Автобуса", о чём сообщил депутат Заксобрания Алексей Цивилёв.

Эта территория расположена напротив Автобусного парка №1 — старейшего автотранспортного предприятия города, где с 1985 года находится мемориал в честь воинов-автомобилистов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Регулярное автобусное сообщение в городе началось 1 сентября 1926 года. Тогда по маршруту "Детскосельский вокзал — Сад трудящихся" (современный маршрут от Витебского вокзала до Александровского сада) курсировали три небольших автобуса вместимостью 24 человека. Интервал движения был невероятно плотным по тем временам — всего 8 минут, а вся поездка занимала около 10 минут.

К 1933 году автобусная сеть значительно разрослась: в Ленинграде насчитывалось уже 217 машин, обслуживавших 13 маршрутов с годовым пассажиропотоком в 26 миллионов человек. А в 1936 году была создана Центральная диспетчерская станция для централизованного управления движением. Интересно, что трасса того самого первого маршрута не исчезла: сегодня она используется троллейбусами маршрута №17, а исторический путь автобусов по-прежнему остаётся важной частью транспортной системы Санкт-Петербурга.

Фото: Telegram / Алексей Цивилев (депутат ЗС Петербурга)