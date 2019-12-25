Петербуржцам готовят более 50 новых парков и скверов в 2026 году

В разных районах города планируют открыть десятки благоустроенных зон отдыха.

В Санкт-Петербурге на 2026 год запланировано создание свыше "50 новых общественных пространств", включая парки, скверы и благоустроенные зоны отдыха, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Ведомство уточнило, что Комитет по благоустройству совместно с районными администрациями внесли в городской координационный график десятки объектов, которые предстоит открыть или обновить в следующем году. Наибольшее количество новых пространств планируется в Курортном, Приморском, Василеостровском и Выборгском районах.

Среди проектов указаны набережная реки Смоленки на участке от Наличного моста до Уральского моста, территория у Шуваловского карьера и зона отдыха "Чудный пляж". Всего от районных администраций заявлены 43 объекта, из которых 11 требуют согласования с организациями энергетического комплекса перед началом работ.

Фото: ГАТИ