Задолженность по зарплате в РФ сейчас составляет около 1 млрд рублей

Михаил Иванков

Задолженность по зарплате на территории России в настоящее время составляет около одного миллиарда рублей. Данный показатель по сравнению с 2017 годом снизился в десятки раз. Соответствующей информацией поделился глава Роструда Михаил Иванков, выступая перед журналистами новостного агентства "ТАСС" на полях X Всероссийской недели охраны труда. Он уточнил, что в 2003 году уровень долгов перед сотрудниками со стороны работодателей составлял 31 миллиард рублей. В 2017 году речь шла уже о 2,5 миллиардах рублей. Специалист указал, что в 2017 году просроченная задолженность по зарплате составляла 0,01 процента от ФОТ, тогда как сейчас - немногим более 0,001 процент, если говорить не в абсолютных значениях, а от доли фонда оплаты труда. При этом реальное снижение с 2017 года проихошло даже не в десятки раз, а значительно больше. Согласно статистике от Росстата, в 2017 году обследование проводилось не по всем ОКВЭДам, а только по части. В результате многие предприятия, которые имели задолженность по зарплате, не попадали в него.

Росстат проводит это обследование по всему кругу ОКВЭДов, за исключением малого бизнеса, и поэтому выборка увеличилась. Так что реальное снижение значительно больше. Михаил Иванков, глава Роструда

За первые семь месяцев 2025 года в Роструд поступило 160 тысяч обращений. Подавляющее большинство связано с запросом граждан консультацию. Иногда специалистам поступают предложения по изменению текущего законодательства. Большая часть вопросов населения связана с заработной платой, и только восемь процентов представляют из себя обращения п задолженности.

То есть речь идет о том, что человек пишет - мне должны были заплатить, а мне не заплатили. Мы сразу используем алгоритм "Без проверки". У работника уточняем все детали, нюансы, какие есть документы, потом запрашиваем эту информацию у работодателя. Михаил Иванков, глава Роструда

Эксперт пояснил, что во многих случаях действительно работодатель понимает, что что-то было сделано неправильно, поэтому без всяких проверок решает проблему.проблему решает. Если же решения не наступает, то применяются меры инспекторского реагирования. В Роструде пояснили, что ни одно обращение не остается без внимания.

Фото: Piter.tv