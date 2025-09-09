Юрист объяснил, какое наказание грозит россиянам за долги по ЖКХ

Кроме того, возможны аресты собственности и ограничения на совершение сделок с имуществом.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищной политике Сергей Колунов объяснил РИА Новости, что россияне имеют возможность избавиться от задолженности по коммунальным платежам путем прохождения процедуры банкротства. Вместе с тем, чиновник предупредил, что данная процедура весьма непростая и сопряжена с множеством юридических нюансов.

Любим Лущик, специалист в области юриспруденции и основатель юридической компании "Тактика", предоставил "Вечернему Санкт-Петербургу" разъяснения по поводу способов выяснения наличия задолженности по услугам ЖКХ. Эксперт назвал несколько вариантов получения подобной информации:

— Самый простой способ — изучение платежных квитанций, в которых отражается общая сумма задолженности, включая пени и штрафы, начисленные за предыдущие месяцы.

— Использование специализированных сервисов, таких как государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), куда можно войти через аккаунт на портале "Госуслуги". Многие мобильные приложения банков синхронизированы с этой системой, позволяя клиентам контролировать финансовую историю коммунальных платежей прямо в приложении.

— Получение сведений непосредственно от поставщиков услуг ЖКХ, посетив офис управляющей компании или МФЦ.

— В случае передачи вопроса в судебную плоскость, вся необходимая информация доступна на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) или на региональном разделе портала "Госуслуги".

Тем, кто систематически не оплачивает коммунальные услуги, грозят серьезные последствия. Любит Лущик напомнил, что невыплата обязательных взносов влечет за собой штрафные санкции. По закону размер неустойки зависит от продолжительности задержки платежа:

— Первые 90 дней — ежедневная неустойка в размере одной трехсотой ставки рефинансирования.— С 91-го дня и до полной уплаты — одна сто тридцатая ставки рефинансирования.

Кроме того, возможны аресты собственности и ограничения на совершение сделок с имуществом. Тем не менее, продажа единственного жилья невозможна, так как законодательство предусматривает неприкосновенность основного жилого помещения.

Возможна ситуация, когда ресурсоснабжающие организации предъявляют претензии к жильцам, имеющим задолженность по квартплате, причем требование может касаться не только самого собственника, но и лиц, проживающих с ним, на постоянной или временной основе.

Отдельно эксперт подчеркнул, что помимо стандартных методов возврата долгов, предусмотрено банкротство физического лица. Процедура может быть начата не только самим должником, но и кредиторами или соответствующими государственными структурами. Если сумма задолженности превышает полмиллиона рублей и просрочка длится более трех месяцев, это служит поводом для инициации процесса банкротства. Если должник ранее совершал финансовые операции, направленные на защиту активов от возможных претензий кредиторов, то в рамках процедуры банкротства такие сделки могут быть признаны недействительными, имущество возвращается владельцу и реализуется на открытых торгах для погашения долгов.

Фото: Piter.TV