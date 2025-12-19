Власти Петербурга заложили почти 6 млн на охрану губернатора

Охрану Александра Беглова в 2026 году оценили в 5,76 млн рублей.

Администрация Санкт-Петербурга планирует направить 5,76 млн рублей на обеспечение безопасности губернатора города Александра Беглова в 2026 году. Информация размещена на портале государственных закупок.

На портале госзакупок опубликован контракт на "оказание услуг по обеспечению безопасности высшего должностного лица Санкт-Петербурга". Заказчиком выступает городская администрация. Начальная стоимость контракта составляет 5,76 млн рублей.

Карточка закупки была размещена 12 января. Исполнителем указано Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Согласно техническому заданию, охрана должна осуществляться по адресу Смольного, а также в загородной резиденции губернатора. Подрядчик обязан "обеспечить охрану силами 12 единиц среднего и старшего начальствующего состава сотрудников исполнителя".

Услуги по обеспечению безопасности должны оказываться в круглосуточном режиме на протяжении всего срока действия контракта.

Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга