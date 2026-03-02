Поезд Тюмень – Петербург задерживается из-за схода грузовых вагонов в Пермском крае

Один из вагонов врезался в локомотив проходящего мимо электрички, что вызвало значительные нарушения графика движения поездов.

Ночью 2 марта на участке железной дороги между станциями Ферма и Бахаревка в Пермском крае произошла авария: восемь вагонов грузового поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов. Сообщение об инциденте опубликовано пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры.

Один из вагонов врезался в локомотив проходящего мимо электрички, что вызвало значительные нарушения графика движения поездов. Задержаны более сорока товарных составов и три пассажирских рейса, среди которых следуют поезда Тюмень – Санкт-Петербург, Москва – Владивосток и Чита – Москва. Путешественникам рекомендовано проверять актуальность расписания отправки.

Первоначально рассматривается версия, связанная либо с неудовлетворительным состоянием путей, либо с техническими неполадками самого подвижного состава. Работы по восстановлению нормальной эксплуатации участка продолжаются.

Ранее мы сообщили о том, что лайнер со 138 пассажирами выкатился за пределы полосы в Пулково.

Фото и видео: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры