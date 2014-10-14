В школе Кировского района мальчик отдал одноклассникам 75 тыс. рублей, чтобы его не обижали

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту конфликта в средней школе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Кировского района обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением о том, что ее 11-летний сын в середине сентября отдал одноклассникам 75 тыс. рублей. Деньги были нужны, чтобы "они его не обижали". Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

