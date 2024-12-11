У футболиста "Зенита" Бардачева парализовало часть лица

Сейчас футболист продолжает тренировки и работает с фарм-клубом сине-бело-голубых.

У футболиста "Зенита" Матвея Бардачева парализовало часть лица. Об этом сообщил Telegram-канал "Мутко против".

По информации источника, 18-летний игрок покинул "Урал", в котором находился на правах аренды в нынешнем сезоне. Причиной для досрочного расторжения арендного соглашения стало именно заболевание Бардачева.

Сейчас футболист продолжает тренировки и работает с фарм-клубом сине-бело-голубых, "Зенитом-2". При этом клуб помогает ему с лечением. В сезоне 2024/25 полузащитник провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее мы сообщали, что Клаудиньо попрощался с фанатами "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru