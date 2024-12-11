Полузащитник выступал за петербургскую команду с 2021 года.

Бразилец Клаудиньо попрощался с фанатами "Зенита" и поблагодарил их за поддержку. Ранее стало известно, что полузащитник переходит в катарский "Аль-Садд". Об этом стало известно из сообщений пресс-службы ФК "Зенит".

Я здесь, чтобы, во-первых, сказать огромное спасибо всем болельщикам "Зенита". За ту любовь, которую я всегда чувствовал от вас, за то, что с первого же дня, благодаря вам, ощущал себя как дома, за постоянную поддержку на поле. За это время нам удалось вместе достичь всех целей, и я надеюсь, что "Зенит" продолжит побеждать и опять станет лучшим в этом сезоне. Клаудиньо, бразильский футболист

В своем обращении Клаудиньо добавил, что несмотря на уход из команды, его сердце остается с "зенитовцами". По словам футболиста, он был очень счастлив, играя за "Зенит", и надеется на скорую встречу с товарищами.

Фото: Футбольный клуб "Зенит"