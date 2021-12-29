Ученые выяснили, что человек ускоряет эволюцию животных и растений

Так, некоторые животные в промышленных районах изменили окрас на более темный.

Ученые из Университетов Макгилла в Монреале и Мэна в Ороно провели исследования и выяснили, что человек ускоряет эволюционные процессы. Так, например, некоторые животные, живущие недалеко от промышленных районов Великобритании, изменили окрас на более темный. Так им проще прятаться на фоне зданий, покрытых копотью. Это биологи заметили еще в 1970-х годах. Статья опубликована в журнале ARS Technica.

Кроме того, развили устойчивость к цинку некоторые виды трав, которые растут вблизи линий электропередачи. Ранее это вещество было для них токсично. И это изменение произошло в течение нескольких десятилетий.

У лосося тоже развились свои изменения. У мелких особей выросла выживаемость, а сам вид рыб стал оказывать меньше влияние на окружающую среду. Связывают это исследователи с тем, что человек вылавливает крупного лосося.

В исследовании говорится, что в настоящий момент известно порядка 5 тыс. видов рыб, которые эволюционировали на глазах. Чаще всего катализатором становится деятельность человека.

Ранее мы сообщали, что замерзшие болота Сибири могут выделять метан.

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