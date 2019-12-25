В Карибском море за 7 тыс. лет численность акул сократилась на 71%

Предполагается, что наибольший урон популяции акул принесла деятельность человека.

В Карибском море численность акул со времен среднего голоцена (7 тыс. лет назад) сократилась на 71%. Для этого биологи сравнили число окаменевших кожных зубчиков акул в рифах тогда и сейчас. Исследователи считают, что деятельность человека нанесла наибольший урон популяции акул. Статья опубликована в журнале PNAS.

Отмечается, что ежегодно во время промысла в среднем убивают 73 млн акул. Дело в том, что их жир и хрящи можно использовать в косметологии и медицине. Однако популяция их долго восстанавливается, так как акулы медленно растут и рожают мало детенышей.

Биологи подсчитали число отличных по морфологии кожных зубчиков, характерных для разных экологических групп акул. Выяснилось, что в современных рифах уменьшилось число зубчиков, которые характерны для быстро плавающих пелагических акул.

Ученые также выяснили, что резко сократилась численность акул в Карибском море в конце XX века.

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