В России создали очиститель воздуха от коронавируса

Мембрана накаляется до 300-400 градусов по Цельсию.

Ученые из Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий создали наномембрану, которая способна убивать микроорганизмы и опасные для человека вирусы, в том числе коронавирус. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что данное изобретение можно использовать в фильтрах очистителей воздуха и в кондиционерах. Так, мембрана накаляется до 300-400 градусов по Цельсию с помощью электрического тока. Таким образом воздух, который проходит через мембрану, очищается и обеззараживается.

Нагрев мембраны до 100—150 градусов мгновенно убьет и вирусы, и микроорганизмы. В мире до сих пор не было материалов, которые одновременно фильтровали бы воздух и разогревались. Поэтому у нашего изобретения пока нет аналогов, — сказал специалист в области синтеза, исследования механизмов роста и применения наноматериалов, профессор Сколтеха Альберт Насибулин.

Предполагается, что данная разработка помогла бы остановить распространение коронавируса. Об этом сказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

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