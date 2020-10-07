В России ученые модифицировали ДНК клеток клонированной коровы

Исследователям удалось отключить гены, отвечающие за производство бета-лактоглобулина в организме коров.

Ученые из ВНИИ животноводства им. Эрнста, Сколковского института науки и технологий, МГУ и других организаций получили первого для России жизнеспособного клонированного теленка. Клетки этой коровы они использовали для опытов по модификации ее ДНК с помощью геномного редактора CRISPR/Cas9. Эти клетки в будущем будут использовать для выращивания нового поколения клонов. Об этом сообщает пресс-служба Сколковского института науки и технологий. Статья была опубликована в журнале Doklady Biochemistry and Biophysics.

При помощи технологии CRISPR/Cas9 научному коллективу уже удалось "выключить" гены PAEP и LOC100848610, которые отвечают за производство бета-лактоглобулина в организме коров. Полученная линия генетически модифицированных эмбрионных фибробластов будет использоваться качестве доноров при клонировании, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые хотят создать новую породу коров с помощью геномнного редактора CRISPR/Cas9. Молоко таких коров не будет вызывать аллергии.

В настоящее время ученые выращивают несколько десятков коров, которые на следующей стадии эксперимента будут вынашивать ГМО-телят.

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