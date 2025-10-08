100 площадок для промышленности создадут к 2030 году в России
Сегодня, 13:32
mgoncharova

Минпромторг ждёт высокотехнологичных проектов, которые будут отвечать задачам современной промышленности.

100 индустриальных парков и промзон создадут до 2030 года. Там планируется выпуск особо значимой для населения продукции для разных сфер жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России. 

Министр ведомства Антон Алиханов обсудил с представителями отрасли актуальное состояние Особых экономических зон и промышленных территорий. По его словам, на данный момент успешно функционируют уже 500 индустриальных парков в большинстве субъектов страны. И каждый год спрос на подобные готовые инфраструктурные решения только растет.

Известно, что сейчас занято более 80% площади парков, это почти 25 миллионов квадратных метров. Над своими проектами там ежедневно трудятся шесть тысяч компаний, общий объем их продукции в прошлом году составил пять триллионов рублей. 

Ранее Антон Алиханов рассказал, что в прошлом году Москва экспортировала на рынок КНТ лекарственные препараты на сумму 1,3 миллиардов долларов. 

Фото: Freepik

