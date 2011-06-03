Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 самых востребованных в России горнолыжных направлений

Средняя стоимость проживания в гостиницах и апартаментах, расположенных рядом с горнолыжной инфраструктурой, составила 8 980 рублей за ночь.

Сервис "Яндекс Путешествия" представил итоговый отчет по зимнему сезону 2025–2026 гг., включающий рейтинг самых посещаемых горнолыжных зон. Петербург и Ленинградская область заняли высокие позиции в списке по количеству забронированных номеров и квартир поблизости от лыжных трасс. Регион занял шестипроцентную долю от общего количества бронирования.

Средняя стоимость проживания в гостиницах и апартаментах, расположенных рядом с горнолыжной инфраструктурой, составила 8 980 рублей за ночь. Жители Петербурга и Ленинградской области, в свою очередь, вошли в число самых активных отдыхающих, совершивших 8% от общего объема бронь-курортных туров внутри России.

Первое место по численности посетителей горнолыжных курортов заняли туристы из Москвы и Подмосковья (28%), второе — Краснодарский край (8%). Специалисты подчеркнули, что активность любителей зимних видов спорта в указанных регионах остается неизменно высокой.

Фото: Pxhere