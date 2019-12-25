К водному туристическому сезону в Ленобласти подготовили 2 новых причала

Эти проекты стали возможными благодаря успеху региона в конкурсном отборе национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Ленобласть завершила сооружение двух новых причалов специально к открытию навигационного туристического сезона 2025 года. Эти проекты стали возможными благодаря успеху региона в конкурсном отборе национального проекта "Туризм и гостеприимство", сообщается в официальном релизе правительства региона.

Одним из построенных объектов стал причал в поселке Барышево Выборгского района, способный вместить до тридцати единиц водного транспорта различного типа — прогулочных катеров и небольших частных лодок.

Второй причал расположен в Гатчинском районе, на берегу реки Оредеж, вблизи к историческому комплексу усадьбы Елисеевых и уникальному природному заповеднику. Этот причал планируется использовать как стартовую площадку для организации экскурсионных поездок на каяках и сапбордах.

Председатель регионального комитета по культуре и туризму Ольга Мельникова подчеркнула, что появление новых причалов улучшает инфраструктуру туризма и повышает привлекательность ленинградских достопримечательностей для туристов.

Фото: Правительство Ленобласти

