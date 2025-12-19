В Петербурге суды все чаще отменяют решения собраний жильцов

Общие собрания собственников в Петербурге массово признают незаконными.

В Петербурге зафиксирован рост числа судебных решений о признании незаконными общих собраний собственников жилья, что связывают с конфликтами вокруг управления домами. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге значительно увеличилось количество случаев, когда суды признают недействительными общие собрания собственников жилья. По оценкам экспертов, тенденция напрямую связана с попытками рейдерских захватов управляющих компаний. За последние три года число исков, поданных с целью оспаривания решений общих собраний собственников, почти удвоилось. При этом количество судебных решений, в которых такие собрания признавались незаконными, выросло в два с половиной раза.

Общее собрание собственников является ключевым органом управления многоквартирным домом и наделено правом решать вопросы, связанные с распоряжением общим имуществом. Об этом сообщила руководитель петербургского центра НП "ЖКХ Контроль" Алла Бредец. Для владельцев квартир такие собрания служат механизмом влияния на управление домом и способом контроля за действиями управляющих организаций. В то же время для управляющих компаний решения ОСС являются юридическим основанием для осуществления деятельности, пояснила руководитель аналитического направления АБ "Прайм Эдвайс" Татьяна Терещенко.

Как отметил руководитель проектов адвокатского бюро "Вертикаль" Дмитрий Кириллов, на общих собраниях решаются вопросы выбора способа управления домом, назначения управляющей компании, утверждения планов текущего ремонта и определения размера платы за содержание жилья. По его словам, решения ОСС необходимы, в частности, для установки кондиционеров на фасадах, изменения фасадного остекления и перевода жилых помещений в нежилые. Последний вопрос особенно актуален для домов в историческом центре, поскольку перевод квартир на первых этажах повышает их коммерческую привлекательность.

Эксперты отмечают, что рост числа судебных споров связан с повышением юридической значимости решений ОСС. Финансовые обязательства, возникающие на их основе, стали более ощутимыми, а последствия таких решений носят долгосрочный характер, что усиливает внимание собственников к соблюдению процедуры проведения собраний.

Фото: pxhere