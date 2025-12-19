Авария с грузовиком парализовала движение на севере КАД Петербурга

ДТП на внешнем кольце КАД собрало длинную бордовую пробку утром.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и "Газели" привело к образованию крупной пробки на севере КАД в Санкт-Петербурге утром 7 января.

Утром 7 января на внешнем кольце Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием большегруза и автомобиля "Газель". Авария зафиксирована на 22-м километре трассы. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, "Газель" врезалась в грузовик. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, бригады реанимации и дорожной полиции. Движение транспорта в районе аварии оказалось существенно затруднено.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на северном участке КАД образовался протяженный затор. Участок дороги на карте окрасился в бордовый цвет, что свидетельствует о крайне плотном трафике. Очевидцы сообщают, что "Газель" получила серьезные повреждения.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на услуги шиномонтажа в Петербурге резко вырос к зиме.

Фото: Piter.TV