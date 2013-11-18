Хакер RaHDIt: большинство звонков мошенников в Россию шли с Украины

С начала спецоперации количество мошеннических звонков значительно уменьшилось.

Российский хакер из группы RaHDIt рассказал о том, что большинство телефонных мошеннических звонков в Россию шли с территории Украины. Соответствующее заявление специалист сделал в рамках интервью для "РИА Новостей". Эксперт уточнил, что из Украины в РФ приходило около 70% таких звонков из местных колл-центров от преступников до начала специальной военной операции. Хакер пояснил, что на Украине спецслужбы не запрещают мошенникам вести свою деятельность при том условии, что злоумышленники не работают в отношении граждан Украины.

До 24 февраля с территории Украины было до 70% таких звонков, остальные - из РФ. У нас тоже есть мошенники. Возможно, также с территории стран СНГ. С территории Украины их было подавляющее большинство. анонимный хакер

С началом проведения миссии по демилитаризации и денацификации Украины количество мошеннических звонков российским пользователям резко сократилось, но на текущий момент преступники опять начали обзванивать граждан РФ. Хакер связывает это с тем, что на Украине сейчас фиксируется сложная финансовая обстановка, а злоумышленники решили таким образом заработать для себя деньги.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

