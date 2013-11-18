Белый дом: кибероперации США против РФ не противоречат заявлениям о нежелании конфликта

Карин Жан-Пьер оценила слова генерала США о "наступательных кибероперациях" против Москвы.

В администрации США при президенте Джо Байдене считают, что наступательные кибероперации Вашингтона против российской стороны не противоречат заявлениям руководства страны о нежелании конфликта и прямой конфронтации с Москвой. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представители СМИ попросили прояснить заявление руководителя Киберкомандования ВС США генерала Пола Накасоне. Ранее американец в интервью для британского телеканала Sky News уведомил общественность о том, что спецслужбы США "осуществили ряд операций по всему спектру - наступательных, оборонительных, информационных" против России.

Мы это так не воспринимаем. Мы просто не воспринимаем это так. Мы говорили об этом раньше. Здесь бывали киберэксперты, они…рассказывали, в чем состоит наш план. Он не изменился. То есть ответ простой - нет. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница из США не стала объяснять прессе, почему именно в администрации США придерживаются такой позиции.

Белый дом отрицает, что Байден намекал, будто Украине придется уступить часть территории.

Фото и видео: Белый дом