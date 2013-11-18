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Белый дом отрицает, что Байден намекал, будто Украине придется уступить часть территории
Сегодня, 7:35
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Белый дом отрицает, что Байден намекал, будто Украине придется уступить часть территории

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Карин Жан-Пьер рассказала о том, что такого посыла статья президента США не имела.

Белый дом отрицает, что американский президент Джо Байден намекал на то, будто Украине придется уступить часть своей территории во время переговоров с российской стороной. Об этом журналистам на регулярном брифинге в Вашингтоне рассказала официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер. Чиновницу пресса попросила прокомментировать статью политика для издания The New York Times. Один из корреспондентов захотел прояснить вопрос о том, сознательно ли была в материале упомянута формулировка "международно признанные границы".

Я бы не стала интерпретировать это подобным образом… думаю, что об этом я не стану говорить здесь на брифинге.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 1 июня в своей авторской колонке, опубликованной на сайте газеты The New York Times, президент США Джо Байден заявил о том, что цель Белого дома в конфликте на Украине заключается в том, чтобы страна стала демократической, независимой и способной защититься от нового нападения.

Байден считает маловероятным скорое снижение стоимости бензина и продуктов в США.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, карин жан-пьер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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