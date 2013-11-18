Белый дом отрицает, что Байден намекал, будто Украине придется уступить часть территории

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что такого посыла статья президента США не имела.

Белый дом отрицает, что американский президент Джо Байден намекал на то, будто Украине придется уступить часть своей территории во время переговоров с российской стороной. Об этом журналистам на регулярном брифинге в Вашингтоне рассказала официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер. Чиновницу пресса попросила прокомментировать статью политика для издания The New York Times. Один из корреспондентов захотел прояснить вопрос о том, сознательно ли была в материале упомянута формулировка "международно признанные границы".

Я бы не стала интерпретировать это подобным образом… думаю, что об этом я не стану говорить здесь на брифинге. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 1 июня в своей авторской колонке, опубликованной на сайте газеты The New York Times, президент США Джо Байден заявил о том, что цель Белого дома в конфликте на Украине заключается в том, чтобы страна стала демократической, независимой и способной защититься от нового нападения.

Байден считает маловероятным скорое снижение стоимости бензина и продуктов в США.

Фото и видео: Белый дом