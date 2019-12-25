Белый дом не может в краткосрочной перспективе повлиять на ситуацию.

Американский президент Джо Байден считает маловероятным скорое снижение стоимости бензина и продуктов в США. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления перед журналистами в Вашингтоне. По мнению политика, в краткосрочной перспективе администрация Белого дома не сможет обеспечить падение показателей по ценам на топливо и продовольствие в стране.

Сейчас многое происходит. Но то, что мы сможем по щелчку снизить стоимость бензина, маловероятно в краткосрочной перспективе…Но есть то, что мы можем сделать. Я расскажу об этом завтра. Джо Байден, президент США

Лидер США добавил, что власти страны не могут предпринять незамедлительных действий для снижения стоимости бензина до трех долларов за галлон. Однако сейчас администрация пробует снизить стоимость топлива и продуктов питания за счет снижения других расходов для населения. В частности, будут увеличены налоги для местных корпораций и наиболее обеспеченных граждан.

Байден допустил продолжение закупок нефти РФ по ценам ниже рынка.

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