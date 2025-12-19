Российского хакера осудили за госизмену на 16 лет за работу на Украину

Силовики рассказали о помощи россиянина Украине в нарушении работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры России.

Российский хакер приговорен к 16 годам лишения свободы за государственную измену за работу на украинское киберподразделение. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. Известно, что в отношении мужчины 1987 года рождения вступил в законную силу обвинительный приговор Кемеровского областного суда. Фигурант расследования ранее были признан виновным в совершении государственной измены в форме оказания иной помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности нашей страны. Кроме срока заключения злоумышленник обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Смирнов вступил в Telegram-сообщество запрещенной на территории России украинской террористической организации, действующей в интересах разведывательных служб Украины, и по заданию украинского киберподразделения осуществлял компьютерные атаки с использованием вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы РФ, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры. ЦОС ФСБ РФ

Ранее следователи вели против россиянина уголовное дело ро статье 275, части 1 статьи 274 и части 1 статьи 273 УК РФ. Российские силовики напомнили гражданам о том, что западными спецслужбами не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий в России. Все лица, причастные к такой противоправной деятельности, давшие свое согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России