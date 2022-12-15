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В Петербурге ГАТИ будет фиксировать нарушения с воздуха
Сегодня, 9:34
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В Петербурге ГАТИ будет фиксировать нарушения с воздуха

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Материалы воздушной съемки прямо закреплены в законодательстве как один из видов доказательства вины.

В Петербурге специалисты Государственной административно-технической инспекции начнут фиксировать некоторые нарушения с воздуха. При осмотре объектов важно увидеть и то, что с земли остается вне зоны обзора, сообщили в ведомстве 2 сентября.

Материалы воздушной съемки прямо закреплены в законодательстве как один из видов доказательства вины. В ходе контрольных мероприятий инспекторы могут применять фото- и видеозапись, мобильное приложение "Инспектор" и летательные аппараты. 

Для применения воздушной съемки у ГАТИ есть специалисты с необходимой подготовкой и документами, чтобы полеты были безопасны для города и его жителей. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что за лето ГАТИ Петербурга выдала более 100 ордеров на посадку деревьев и кустарников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, нарушения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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