В Петербурге ГАТИ будет фиксировать нарушения с воздуха

В Петербурге специалисты Государственной административно-технической инспекции начнут фиксировать некоторые нарушения с воздуха. При осмотре объектов важно увидеть и то, что с земли остается вне зоны обзора, сообщили в ведомстве 2 сентября.
Материалы воздушной съемки прямо закреплены в законодательстве как один из видов доказательства вины. В ходе контрольных мероприятий инспекторы могут применять фото- и видеозапись, мобильное приложение "Инспектор" и летательные аппараты.
Для применения воздушной съемки у ГАТИ есть специалисты с необходимой подготовкой и документами, чтобы полеты были безопасны для города и его жителей.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы рассказывали о том, что за лето ГАТИ Петербурга выдала более 100 ордеров на посадку деревьев и кустарников.
Фото: Piter.TV
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